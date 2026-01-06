Ένα πετρελαιοφόρο της Βενεζουέλας, αρχικά γνωστό ως Bella 1 και πλέον καταχωρημένο ως Marinera στο ρωσικό μητρώο πλοίων, καταδιώκεται στον Βόρειο Ατλαντικό καθώς προσπάθησε να αποφύγει την κατάσχεση από τις ΗΠΑ. Το πλοίο είχε τεθεί στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ από το 2024 λόγω της συμμετοχής του σε έναν «σκιώδη στόλο» που μετέφερε παράνομο πετρέλαιο.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποφύγει την κατάσχεση στην Καραϊβική τον προηγούμενο μήνα και πρόσφατα εντοπίστηκε περίπου 500 μίλια από τη δυτική ακτή της Ιρλανδίας. Στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ από τη RAF Mildenhall παρακολουθούν το πλοίο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και μαχητικά RAF Typhoon με συνοδεία αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC2. Η αμερικανική ακτοφυλακή προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναχαιτίσει το Bella 1, το οποίο είχε στραφεί προς τη Βενεζουέλα για παραλαβή πετρελαίου.

Το πλήρωμα του πλοίου ζωγράφισε ρωσική σημαία στο κύτος του και το πλοίο εμφανίστηκε αργότερα στο ρωσικό μητρώο, ενώ το Κρεμλίνο υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα στις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη. Η νομιμότητα οποιασδήποτε επιχείρησης κατάληψης γίνεται έτσι πιο περίπλοκη.

Η καταδίωξη λαμβάνει χώρα παράλληλα με την ανάπτυξη αμερικανικών μεταγωγικών και ελικοπτέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποδεικνύοντας πιθανή συμμετοχή ειδικών δυνάμεων. Η αμερικανική προτίμηση είναι η κατάσχεση και όχι η βύθιση του πλοίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τρία δεξαμενόπλοια της Βενεζουέλας που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις αντιμετώπισαν αμερικανικές δυνάμεις.

Το Skipper επιβιβάστηκε από πεζοναύτες αλλά δεν κατασχέθηκε, ενώ το Bella 1/Marinera συνεχίζει την καταδίωξη. Συνολικά, 16 πετρελαιοφόρα έχουν αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα σε «σκοτεινή λειτουργία», χρησιμοποιώντας τακτικές παραπλάνησης όπως απόκρυψη θέσης και ψεύτικα ονόματα.

Τα περισσότερα από αυτά τα πλοία μεταφέρουν βενεζουελάνικο αργό πετρέλαιο στην Κίνα και έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις για μεταφορά ιρανικού και ρωσικού αργού. Κάποια χρησιμοποιούν τεχνικές «spoofing» για να εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές, ενώ άλλα λειτουργούν πλήρως χωρίς εκπομπή σήματος.

Η PDVSA, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, είχε συσσωρεύσει μεγάλο απόθεμα λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, αναγκάζοντας τη μείωση της παραγωγής και το κλείσιμο ορισμένων κοινοπραξιών.

Τέλος, οι εξαγωγές πετρελαίου παραμένουν κρίσιμη πηγή εσόδων για τη χώρα και η προσωρινή κυβέρνηση της Delcy Rodríguez θα χρειαστεί αυτά τα έσοδα για τη σταθερότητα και τη λειτουργία της χώρας.

Με πληροφορίες από Daily Mail