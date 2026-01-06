Με απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κρίθηκε πως το πηγάδι που είχε εντοπιστεί στον χώρο όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, θα διατηρηθεί και θα είναι ορατό στο ένα από τα πάρκινγκ του γηπέδου, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη εργασιών και στο νότιο πέταλο.

Στην πράξη, το εύρημα θα προστατευθεί πλήρως, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες γύρω του μπορούν πλέον να προχωρήσουν κανονικά, καθώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπήρχε εξαρχής στον σχεδιασμό του έργου.

H απόφαση αναφέρει πως:

Εγκρίνεται η διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφικές εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου στο Ο.Τ. 45-46-50 στην περιοχή Βοτανικός του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα:

α) η διατήρηση και ανάδειξη του φρέατος 5 λόγω της καλής κατάστασης διατήρησής του και

β) η διατήρηση σε κατάχωση των φρεάτων 1,2,3,4, και 6.

Η έγκριση δίνεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Η μελέτη ανάδειξης (στερέωσης, συντήρησης, φωτισμού) του φρέατος 5 να εκπονηθεί σε συνεργασία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον κύριο/φορέα υλοποίησης του έργου.

2. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που διατηρούνται σε κατάχωση να καλυφθούν με γεωύφασμα και ακολούθως σε επάλληλες στρώσεις διαφορετικής κοκκομετρίας αδρανών μεσαίας και ψιλής διατομής από τα κατώτερα στα ανώτερα σημεία ανά 40 εκ. ώστε να διασφαλιστεί το σταθερό περιβάλλον της κατάχωσης. Μεταξύ των αδρανών να τοποθετηθεί στρώση γεωυφάσματος.