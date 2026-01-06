Επιστήμονες από Ισπανία, Σουηδία, Βρετανία και Ιταλία ανέπτυξαν μια επαναστατική εξέταση που εντοπίζει τη νόσο του Alzheimer μέσω μιας σταγόνας αίματος από τρύπημα στο δάχτυλο, χωρίς να απαιτείται φλέβα ή πολύπλοκος εξοπλισμός.

Η μέθοδος, που στεγνώνει το αίμα σε ειδικό φίλτρο, ανιχνεύει με 86% ακρίβεια την παθολογία αμυλοειδούς –το βασικό στίγμα της νόσου– σε 337 εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων ασυμπτωματικών και με ήπια συμπτώματα.

Τα αποτελέσματα, δημοσιευμένα στο Nature Medicine, επιβεβαιώνουν την παρουσία πρωτεϊνών όπως p-tau217, GFAP και NfL σε αίμα καρπού, προσφέροντας εναλλακτική στις επεμβατικές οσφυϊκές παρακεντήσεις ή τις ακριβές PET scan εγκεφάλου.

Το Alzheimer, που πλήττει 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, εξελίσσεται ασυμπτωματικά για δεκαετίες, καθιστώντας την έγκαιρη διάγνωση κρίσιμη για τα νέα φάρμακα που καθυστερούν την εξέλιξη κατά 18 μήνες.

Η τεχνική απαιτεί ελάχιστη τεχνογνωσία, χωρίς ψύξη ή μεταφορά δειγμάτων, και μπορεί να ενταχθεί σε επιδημιολογικές έρευνες ή μακροχρόνια παρακολούθηση.

Ειδικοί όπως η Ρακέλ Σάντσες Βάλλε (Νοσοκομείο Clínic Βαρκελώνης) προειδοποιούν ότι δεν ενδείκνυται για μαζικό screening χωρίς ιατρική επίβλεψη, ενώ ο Ντέιβιντ Πέρεθ (Νοσοκομείο 12 de Octubre Μαδρίτης) εκτιμά ότι θα αποκλείει γρήγορα υγιείς, στέλνοντας μόνο 30% ύποπτες περιπτώσεις για περαιτέρω έλεγχο.

Παρά τις τεχνικές προκλήσεις, όπως χαμηλότερη ευαισθησία από φλεβικές εξετάσεις, η μέθοδος σηματοδοτεί βήμα προς προσιτή πρόληψη, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένους πόρους.