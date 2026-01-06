Πολλοί πολίτες αναρωτιούνται αν μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο χωρίς να έχουν ανανεώσει προηγουμένως την ταυτότητά τους. Η απάντηση είναι ναι, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις.

Τι ισχύει

Το διαβατήριο εκδίδεται με βάση τα στοιχεία της υπάρχουσας ταυτότητας .

Αν η ταυτότητα είναι ληγμένη ή πολύ παλιά , η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επικαιροποίηση στοιχείων ή επίδειξη πρόσφατων εγγράφων.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η παρουσία έγκυρης ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

Συμβουλές

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της ταυτότητάς σας πριν την αίτηση.

Αν η ταυτότητα λήγει σύντομα , καλύτερα να την ανανεώσετε ταυτόχρονα με το διαβατήριο για να αποφύγετε προβλήματα σε μελλοντικά ταξίδια.

Οι διαδικασίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά δήμο ή υπηρεσία, οπότε ενημερωθείτε πριν την επίσκεψη.

Συμπέρασμα

Μπορείτε να εκδώσετε νέο διαβατήριο χωρίς νέα ταυτότητα, αλλά αυτή που προσκομίζετε πρέπει να είναι έγκυρη και να επιτρέπει την επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Η ανανέωση της ταυτότητας παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή για ευκολία και αποφυγή προβλημάτων στο εξωτερικό.