Ο μπακαλιάρος των Θεοφανίων αποτελεί ένα παραδοσιακό και αγαπημένο πιάτο της ελληνικής κουζίνας, που παραμένει σταθερά στο γιορτινό τραπέζι. Κάθε περιοχή έχει τη δική της συνταγή, με ένα κοινό χαρακτηριστικό: Πρόκειται για γρήγορο και θρεπτικό φαγητό, ιδανικό μετά τις γιορτές όπου κυριαρχεί το κρέας, για να «καθαρίσει» το σώμα.

Πώς μαγειρεύουμε τον μπακαλιάρο των Θεοφανίων

Σημαντικό βήμα: Πριν από οποιαδήποτε συνταγή, ο παστός μπακαλιάρος πρέπει να ξαρμυριστεί καλά.

Ντολμάδες με μπακαλιάρο και κόκκινο αβγολέμονο (Λακωνία)

1. Σοτάρετε 3 φλιτζάνια ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια σε ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο μέχρι να μαραθούν.

2. Προσθέτετε 1 κιλό ξαρμυρισμένο μπακαλιάρο σε κομμάτια και ½ φλιτζάνι μακρύκοκκο ρύζι, μαζί με 1 ψιλοκομμένη ντομάτα και ½ ποτήρι νερό. Σιγοψήνετε μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.

3. Κατεβάζετε από τη φωτιά, προσθέτετε πιπέρι, 2 κ.σ. ξηρό δυόσμο, 2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό και 1 χτυπημένο αβγό.

4. Τυλίγετε τη γέμιση σε ζεματισμένα αμπελόφυλλα και τοποθετείτε σε κατσαρόλα με κληματόβεργες και φύλλα στο κάτω μέρος.

5. Περιχύνετε με ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο, 2 τριμμένες ντομάτες, χυμό 1 λεμονιού και νερό, καλύπτετε με πιάτο και σιγοβράζετε 45 λεπτά.

6. Χτυπάτε 2 αβγά με χυμό 1 λεμονιού, προσθέτετε λίγο-λίγο ζουμί και περιχύνετε τους ντολμάδες πριν σερβίρετε.

Μπακαλιαρόπιτα (Ιθάκη)

1. Σοτάρετε σε 2 κ.σ. ελαιόλαδο 1 μεγάλο ξηρό κρεμμύδι και τον ξαρμυρισμένο, βρασμένο και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο (κρατήστε λίγο ζουμί).

2. Σε μπολ ανακατεύετε μπακαλιάρο, κρεμμύδι, ½ φλιτζάνι ρύζι νυχάκι, 2 κύβους πατάτας, 1½ φλιτζάνι ντομάτα, 4-6 σκελίδες σκόρδο, ¼ φλιτζανιού ψιλοκομμένο μαϊντανό και πιπέρι.

3. Στρώνετε φύλλα κρούστας σε λαδωμένο ταψί, εναλλάσσοντας με τη γέμιση και λίγο ζουμί μπακαλιάρου, μέχρι να καλύψετε τη γέμιση.

4. Ψήνετε 40-50 λεπτά μέχρι να ροδίσει το φύλλο.

Ρεβίθια γιαχνί με μπακαλιάρο (Κρήτη)

1. Βράζετε τα μουλιασμένα ρεβίθια σε μεγάλη κατσαρόλα.

2. Σοτάρετε 2 μέτρια κρεμμύδια σε ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο και προσθέτετε στα ρεβίθια μαζί με 4-5 ντομάτες κομμένες.

3. Σιγοψήνετε και 20 λεπτά πριν το τέλος προσθέτετε τον ξαρμυρισμένο μπακαλιάρο σε λεπτές λωρίδες.

4. Τα τελευταία 5 λεπτά προσθέτετε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και χυμό 2 λεμονιών. Στην Κρήτη συχνά προστίθεται και ξινός τραχανάς.

Μπακαλιαροκεφτέδες (Θράκη)

1. Θρυμματίζετε τον ξαρμυρισμένο μπακαλιάρο και ανακατεύετε με 1 μεγάλο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 1 χτυπημένο αβγό, 1½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό, ½ φλιτζάνι αλεύρι και 1 κ.γ. σόδα.

2. Ζυμώνετε καλά, προσθέτοντας αν χρειαστεί επιπλέον αλεύρι.

3. Τηγανίζετε σε ελαιόλαδο και σερβίρετε με μακεδονίτικη σκορδαλιά από μπαγιάτικο ψωμί, καρύδια, σκόρδο, ελαιόλαδο και ξίδι κόκκινου κρασιού.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα