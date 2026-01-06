Η Citroën καινοτομεί με ένα όχημα που έχει πολυσχιδή προσωπικότητα. Θα είναι μικρός σε διαστάσεις αλλά θα έχει το χάρισμα των μεγάλων. Όπως τονίζει πατάει σε τρεις λέξεις: ξεκούραση, παιχνίδι ή εργασία — REST, PLAY, WORK – και όντως είναι ένας τετράτροχος κινητός σύντροφος που μπορεί να αντικαταστήσει το ρόλο του σπιτιού εν κινήσει, πιστό να προβλέψει τις ανάγκες ενός κόσμου που βρίσκονται στο δρόμο. Είναι ένα έξυπνο, προσβάσιμο, ευρύχωρο και υπεύθυνο μέσο μεταφοράς με μήκος που αγγίζει τα 4,1 μέτρα αλλά στο εσωτερικό του έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έξι επιβάτες.

Το ELO είναι το «μικρό που λειτουργεί σαν μεγάλο», ένα πραγματικό «μικροσκοπικό σπίτι» γεμάτο έξυπνα χαρακτηριστικά, ένα συμπαγές μινιβαν, που θα σε κάνει να νιώσεις σαν στο σπίτι σου, στις αστικές περιοχές. Θα διαθέτει τέσσερα καθίσματα με κεντρικά τοποθετημένο κάθισμα οδηγού, όπου το τελευταίο θα μπορεί να περιστραφεί για συνομιλία ή εργασία με ειδική υποστήριξη. Και εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να αναπτυχθούν δύο επιπλέον καθίσματα για να μεταφέρουν έξι άτομα. Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, αίθουσα home cinema, τροφοδοτικό και πολλές άλλες χρήσεις.

Οι σχεδιαστές το εφοδίασαν με τεχνικά, βιώσιμα και υπεύθυνα υλικά. Μάλιστα συνεργάστηκε με δύο εταιρείες, την Decathlon, όπου η ομάδα σχεδιασμού συνέβαλε με την εμπειρία της σε αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, για να χρησιμοποιήσει καινοτόμα υλικά, και η Goodyear, η οποία ανέπτυξε νέα έξυπνα ελαστικά σχεδιασμένα για υπαίθρια χρήση.

Είναι γεμάτο έξυπνα χαρακτηριστικά και απλές τεχνολογίες για να κάνει την καθημερινή ζωή ευκολότερη. Το ELO στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα που μεταφέρει το όραμά μας για το τι πρέπει να είναι η Citroën.» ανέφερε η CEO της Citroen, Xavier Chardon.

Tο ELO θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στις 9 Ιανουαρίου.