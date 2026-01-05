Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες απηύθυνε κάλεσμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεργασία, σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχε συμφιλιωτικό χαρακτήρα. Η τοποθέτηση ήρθε μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές αρχές.

Η Ροντρίγκες τόνισε ότι η Βενεζουέλα «επιδιώκει να ζήσει χωρίς εξωτερικές απειλές» και υπογράμμισε την πρόθεσή της να προωθήσει ισορροπημένες σχέσεις με την Ουάσινγκτον, βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και τη μη παρέμβαση.

Κάλεσμα για ειρήνη και συνεργασία

Στο μήνυμά της, η Ροντρίγκες ανέφερε πως η χώρα της παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη και στην ειρηνική συνύπαρξη, επιδιώκοντας ένα διεθνές περιβάλλον συνεργασίας και σεβασμού. Όπως σημείωσε, «η παγκόσμια ειρήνη οικοδομείται πρωτίστως με τη διασφάλιση της ειρήνης στο εσωτερικό κάθε κράτους».

Η προσωρινή πρόεδρος επισήμανε ότι η Βενεζουέλα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ισορροπημένων διεθνών σχέσεων, τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, στη βάση της κυρίαρχης ισότητας. Οι αρχές αυτές, πρόσθεσε, καθοδηγούν τη διπλωματία της χώρας.

Απευθυνόμενη άμεσα προς την αμερικανική κυβέρνηση, κάλεσε την Ουάσινγκτον «να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας» που θα στοχεύει στην κοινή ανάπτυξη και τη διαρκή ειρηνική συνύπαρξη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Ροντρίγκες απηύθυνε προσωπικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «οι λαοί μας και οι περιοχές μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο». Όπως ανέφερε, αυτό αποτελεί πάγιο μήνυμα του Νικολάς Μαδούρο και εκφράζει το σύνολο του λαού της Βενεζουέλας.

«Αυτή είναι η Βενεζουέλα στην οποία πιστεύω και στην οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου», σημείωσε η Ροντρίγκες, εκφράζοντας την ελπίδα για μια χώρα ενωμένη και ειρηνική. Καταλήγοντας, τόνισε ότι «η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, την ανάπτυξη, την κυριαρχία και σε ένα μέλλον».