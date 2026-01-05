Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγ. Τριάδα Πειραιά», λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από την έναρξη λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα τερματίζουν προσωρινά στη στάση «ΣΕΦ».

Τα οχήματα θα εκτελούν τη διαδρομή «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας», εξαιτίας των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων στον Πειραιά.