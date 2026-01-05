Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της δυτικής και βορειοανατολικής Ελλάδας.

Οι βροχοπτώσεις, όπως επισημαίνεται, θα έχουν όχι μόνο μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, ενώ σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που θα φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Ποιες περιοχές θα πληγούν την Τρίτη

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του Ιονίου – κυρίως σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά – καθώς και στην Ήπειρο, με έμφαση στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και δυτικά των Ιωαννίνων.

Ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης στη δυτική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Τετάρτη

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο, με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα συνεχίσουν να πλήττονται μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, με διατήρηση της πορτοκαλί προειδοποίησης.

Σταδιακή εξασθένηση από Πέμπτη

Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Ωστόσο, η κακοκαιρία θα επιμείνει σε αρκετές περιοχές της χώρας, με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης. Η επόμενη επικαιροποίηση του δελτίου αναμένεται μέσα σε 24 ώρες. Επιπλέον, συστήνεται ενημέρωση και μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου Meteoalarm, που καλύπτει την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.