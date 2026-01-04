Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να «σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου» μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι έ οι ΗΠΑ «έχουν απόλυτη ανάγκη» τη Γροιλανδία.

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, για την άμυνα των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του σήμερα στο περιοδικό Atlantic.

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δήλωσή της. «Θα προέτρεπα έντονα, επομένως, τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται» κατέληξε.