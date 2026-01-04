Η KLM δήλωσε ότι οι χειμερινές καιρικές συνθήκες την ανάγκασαν να ακυρώσει 124 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα από και προς το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.

Ο ολλανδικός κλάδος της Air France-KLM έχει ήδη ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις από την Παρασκευή, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες διαταράσσουν τις πτήσεις στο Schiphol.

Το αεροδρόμιο έχει προειδοποιήσει τους επιβάτες να αναμένουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις, καθώς το προσωπικό εργάζεται για την αποπάγωση των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πέσει έως και 5 εκατοστά φρέσκο χιόνι σε ορισμένες περιοχές της Ολλανδίας.