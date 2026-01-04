Το μπλακ άουτ που σημειώθηκε σήμερα στα αεροδρόμια της Ελλάδας, σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ, προκλήθηκε από παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητες. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους τεχνικούς οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό από πού προέρχεται η εκπομπή.

Όπως τόνισαν, «δεν μας έχει ξανατύχει αυτό», ενώ επισημαίνουν πως είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τέτοιας φύσης τεχνικό πρόβλημα.

Οι τεχνικές ομάδες βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή και, όπως αναφέρουν, «βρισκόμαστε πάνω στη διαχείριση του προβλήματος», προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της συχνότητας το συντομότερο δυνατό.

Κείμενο σε εξέλιξη