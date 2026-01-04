Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες επιβάτες στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», καθώς το τεχνικό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αεροδρόμιο έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες από τρεις πτήσεις: δύο εσωτερικού και μία εξωτερικού. Οι εταιρείες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους ταξιδιώτες για την εξέλιξη του ζητήματος.

Όλοι οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή την αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να προγραμματιστεί εκ νέου η εκτέλεση των πτήσεών τους.