Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι ο πρώτος έλεγχος δεν εντόπισε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματά του, με αφορμή το ζήτημα που παρουσιάστηκε στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, «νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης.»

