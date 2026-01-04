Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην εναέρια κυκλοφορία της χώρας, όταν χάθηκε αιφνιδιαστικά η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας με τα αεροσκάφη που πετούσαν στο FIR Αθηνών. Για λόγους ασφάλειας, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή όλων των απογειώσεων, ενώ ενεργοποιήθηκαν έκτακτες διαδικασίες διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Μιλώντας στα ΝΕΑ, ο Πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, περιγράφει τι ακριβώς συνέβη, πώς αντιμετωπίστηκε το περιστατικό και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στον έλεγχο πτήσεων.

Ο κ. Ψαρρός διευκρίνησε ότι «γύρω στις 9:00 το πρωί χάθηκαν όλες οι συχνότητες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας» με αποτέλεσμα να διακοπεί η επικοινωνία με τα αεροσκάφη που πετούσαν στο FIR Αθηνών.

Όπως εξήγησε, χρησιμοποιήθηκαν εφεδρικές συχνότητες όπου ήταν δυνατόν, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο να σταματήσουν προσωρινά όλες οι απογειώσεις για λόγους ασφάλειας πτήσεων. Παράλληλα, ζητήθηκε από τα γειτονικά FIR να επαναδρομολογήσουν την εναέρια κυκλοφορία, ώστε να μην εισέρχονται νέα αεροσκάφη στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Τα αεροπλάνα που ήδη βρίσκονταν στον αέρα εξυπηρετούνται με τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, μέχρι να εξέλθουν από το FIR Αθηνών ή να προσγειωθούν με ασφάλεια σε ελληνικά αεροδρόμια. Ο πρόεδρος των ελεγκτών διευκρίνισε ότι «τα ίδια τα αεροδρόμια δεν αντιμετώπισαν κανένα τεχνικό πρόβλημα, καθώς η βλάβη εντοπίζεται αποκλειστικά στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας και όχι στα αεροδρόμια. Οπότε ναι μεν τα αεροπλάνα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αεροδρόμια, όχι όμως με το κέντρο ελέγχου περιοχής. Οπότε εάν κάποιο προσεγγίσει ένα αεροδρόμιο, μπορεί να μιλήσει με το αεροδρόμιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μέχρι να φτάσει σε αυτό το αεροδρόμιο. Γι’ αυτό και κλείσαμε το FIR Αθηνών. Όσα είναι ήδη στον αέρα και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, ενδεχομένως να προσγειωθούν σε κάποιο αεροδρόμιο. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας που είναι υπερπτήσεις, δηλαδή είναι αεροπλάνα που διασχίζουν το FIR Αθηνών με αναχώρηση και προορισμό σε άλλο κράτος. Οπότε είναι κάποια αεροπλάνα που περνάνε πάνω από μας για να πάνε κάπου αλλού. Οπότε αυτά τα αεροπλάνα που είναι στον αέρα θα προσπαθούν, οι συνάδελφοι και θα τα εξυπηρετούν μέχρι να βγουν από το FIR Αθηνών».

Ο πρόεδρος των ελεγκτών επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μηχανήματα που θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί εδώ και χρόνια. «Χωρίς επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος πτήσεων», τόνισε, καλώντας τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.