Η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Absolute Resolve» στη Βενεζουέλα είχε προετοιμαστεί επί μήνες, σύμφωνα με τον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εξασκηθεί στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο σε ένα ομοίωμα του κτιρίου όπου θα πραγματοποιούνταν η εισβολή.

«Στην πραγματικότητα έχτισαν ένα σπίτι πανομοιότυπο με αυτό στο οποίο μπήκαν, με όλα τα ίδια στοιχεία, με όλο αυτό το ατσάλι παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, περιγράφοντας την προσομοίωση της αποστολής.

Στις 11:46 το βράδυ της Παρασκευής (03:46 GMT του Σαββάτου), ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη της επιχείρησης.

Η επιχείρηση και η σύλληψη του Μαδούρο

Όπως δήλωσε ο Κέιν, «ο καιρός βελτιώθηκε αρκετά, ανοίγοντας ένα μονοπάτι που μόνο οι πιο έμπειροι πιλότοι στον κόσμο μπορούσαν να περάσουν», περιγράφοντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Περίπου 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην αποστολή, απογειώνοντας από 20 διαφορετικές αεροπορικές βάσεις σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ σημείωσε ότι «τα φώτα του Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό λόγω μιας συγκεκριμένης τεχνογνωσίας που διαθέτουμε», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ακολούθησαν εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε το γεγονός ως μέρος μιας «μαζικής κοινής επιχείρησης των στρατιωτικών και των αστυνομικών αρχών» που διήρκεσε λιγότερο από τριάντα λεπτά.

Ελικόπτερα των ΗΠΑ προσγειώθηκαν στο συγκρότημα κατοικίας του Μαδούρο στο Καράκας στις 2:01 τα ξημερώματα (06:01 GMT) του Σαββάτου, όπου ο πρόεδρος και η σύζυγός του τέθηκαν υπό κράτηση.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών ή αν η σύλληψη έγινε χωρίς αντίσταση.

Η μεταφορά στις ΗΠΑ

Στις 4:29 το πρωί (08:29 GMT), περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, ο Μαδούρο επιβιβάστηκε σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ δημοσίευσε στη συνέχεια φωτογραφία του ηγέτη της Βενεζουέλας στην πλατφόρμα του Truth Social, όπου εμφανιζόταν με δεμένα μάτια και γκρι φόρμα.

Μετά την αναχώρηση από το αεροπλανοφόρο USS Iwo Jima, οι αμερικανικές δυνάμεις τον μετέφεραν αεροπορικώς στη βάση Stewart Air National Guard της Νέας Υόρκης, όπου προσγειώθηκαν γύρω στις 4:30 το απόγευμα (21:30 GMT).

Πηγή: Al Jazeera