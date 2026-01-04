ΗΠΑ και Νικολάς Μαδούρο βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μετά την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την ονομασία “Absolute Resolve” στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας. Μετά την επιχείρηση, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, χρησιμοποιώντας τον όρο FAFO, ακρωνύμιο της φράσης “f’d around and found out”, με απλά λόγια “Έπαιξες με τη φωτιά και σε έκαψε”.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη λεζάντα “No games. FAFO.” (δεν κάνουμε πλάκα, δεν αστειευόμαστε), δηλώνοντας με σαφήνεια την αποφασιστικότητα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Μαδούρο «είχε την ευκαιρία του» και «πολλαπλές επιλογές για να αποφύγει» τα γεγονότα του Σαββάτου. Παρομοίασε την κατάσταση με εκείνη του Ιράν, σημειώνοντας: «Όπως και το Ιράν είχε την ευκαιρία του, μέχρι που δεν την είχε και το ίδιο συνέβη και με τον Μαδούρο».

«He f’d around and he found out», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ είναι «απόλυτα αποφασισμένος» να επαναφέρει την αμερικανική αποτροπή και κυριαρχία στη Δυτική Ημισφαίρια, αποτρέποντας τη διείσδυση ναρκωτικών και συμμοριών στο αμερικανικό έδαφος.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο Μαδούρο είχε «πολλαπλές, πολύ γενναιόδωρες προσφορές» αλλά επέλεξε να «παίξει παιχνίδια». «Το αποτέλεσμα το είδαμε απόψε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ «δεν είναι φίλος των παιχνιδιών».

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε πως ο πρόεδρος «δεν αναζητά συγκρούσεις» και «επιθυμεί να συνεργάζεται με όλους», ωστόσο προειδοποίησε: «Μην παίζετε παιχνίδια με αυτόν τον πρόεδρο, γιατί το τέλος δεν θα είναι καλό».

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον Τραμπ «πρόεδρο της δράσης». «Δεν καταλαβαίνω πώς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Αν δεν το ήξεραν, τώρα το ξέρουν», είπε.

Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος δεν περιορίζεται σε λόγια και συνεντεύξεις Τύπου. Όταν λέει ότι είναι σοβαρός για κάτι, το εννοεί». Όπως τόνισε, η επιχείρηση στη Βενεζουέλα αποτέλεσε «άμεση απάντηση σε απειλή κατά των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών».

I hope people now understand. The President of the United States is not a game player. When he tells you he’s going to do something and address a problem, he means it. pic.twitter.com/bVhtqcoPWP — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 3, 2026

Η προειδοποίηση του Τραμπ και η αντίδραση του γιου του

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως ο Μαδούρο «δεν θέλει να τα βάλει με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Μετά την επιχείρηση, ο Έρικ Τραμπ ανάρτησε στο X (πρώην Twitter) το μήνυμα του πατέρα του, γράφοντας: “The ‘FAFO’ era continues.”