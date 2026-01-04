Επιπλέον φόρο έως και 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι, που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Oι φορολογούμενοι έπρεπε μέχρι το τέλος του τρέχοντος του 2025, όπως κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, να καλύψουν το όριο του 30% και να γλιτώσουν από την πληρωμή του επιπλέον φόρου. Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και το παράδειγμα

Για την περσινή χρονιά κάθε φορολογούμενος όφειλε να πραγματοποιήσει δαπάνες με τους παραπάνω ηλεκτρονικούς τρόπους, που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματός του. Αν δεν καλύψει το απαιτούμενο ποσό, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.

Για παράδειγμα, σε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.000 ευρώ. Αν οι πραγματικές δαπάνες είναι 5.000 ευρώ, για τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 220 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι το 2025 πολλοί φορολογούμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν επιπλέον φόρο, καθώς δεν είχαν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών αποδείξεων κατά το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό επιπλέον φόρου που κλήθηκαν να καταβάλουν, ανήλθε σε 55,5 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

Οι εξαιρέσεις

Από το μέτρο της πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με e-αποδείξεις, απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων: