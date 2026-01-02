Χιόνι και ισχυροί άνεμοι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ολλανδία, με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Σίπχολ. Ήδη πάνω από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, εκατοντάδες ακόμη αναμένεται να ματαιωθούν και την Κυριακή λόγω των συνεχιζόμενων χιονοπτώσεων και των παγωμένων συνθηκών. Οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς απαιτείται επιπλέον χρόνος για τον αποπαγετό των αεροσκαφών, προειδοποίησε το Σίπχολ.

Το Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (KNMI) προβλέπει ότι μέχρι και 10 εκατοστά χιονιού μπορεί να πέσουν τοπικά στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται έως 5 εκατοστά, με τη χιονόπτωση να εντείνεται κατά διαστήματα.

Με την επιδείνωση του καιρού, οι αεροπορικές εταιρείες στο Σίπχολ ακύρωσαν το Σάββατο άλλες 58 πτήσεις αναχώρησης και 50 αφίξεων, κυρίως της KLM και της θυγατρικής της Transavia. Πολλές ακόμη πτήσεις, κυρίως από πόλεις εκτός Ευρώπης, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις αρκετών ωρών.

Το Σίπχολ, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης σε επιβατική κίνηση, είχε ήδη καταγράψει πάνω από 300 ακυρώσεις και 600 καθυστερήσεις την Παρασκευή. Η KLM ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει διαμονή για «σημαντικό αριθμό επιβατών» που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε ξενοδοχεία για όλους. Όσοι κανονίσουν μόνοι τους τη διαμονή τους, θα αποζημιωθούν αργότερα», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο πρακτορείο ANP.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας

Η KLM και το Σίπχολ εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καιρού στις πτήσεις. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι σχετίζονται με το χαμηλό βαρομετρικό «Καταιγίδα Άννα», το οποίο επηρεάζει το Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, 159 πτήσεις αναχώρησης και 166 αφίξεων ακυρώθηκαν την Παρασκευή, ενώ πάνω από 600 πτήσεις καθυστέρησαν. Παρά τη μικρή βελτίωση στην κίνηση, η Eurocontrol προειδοποίησε ότι οι χιονοπτώσεις και οι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν προβλήματα στις χώρες της Μπενελούξ, στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία.

Στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, περίπου τρεις δεκάδες πτήσεις αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, ενώ σχεδόν 20 αφίξεις επηρεάστηκαν. Μία αναχώρηση και μία άφιξη ακυρώθηκαν επίσης. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο Ρότερνταμ – Χάγης σημειώθηκαν περίπου 15 καθυστερημένες αναχωρήσεις και δώδεκα καθυστερημένες αφίξεις.

Προειδοποίηση για παγετό και επικίνδυνες οδικές συνθήκες

Το KNMI επέκτεινε την προειδοποίηση Code Yellow για παγετό, χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες έως το μεσημέρι της Κυριακής. Η προειδοποίηση καλύπτει ολόκληρη την Ολλανδία, ενώ για τα νησιά Wadden ισχύει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

«Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι δρόμοι είναι ολισθηροί λόγω του παγετού και της παγωμένης βροχής», ανέφερε η υπηρεσία υποδομών Rijkswaterstaat, προειδοποιώντας για «επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης».

Η υπηρεσία έχει κινητοποιήσει το ειδικό εκχιονιστικό όχημα Lavastorm στον αυτοκινητόδρομο A2 μεταξύ Den Bosch και Vught, για την απομάκρυνση πάγου και χιονιού και τη ρίψη αλατιού στο οδόστρωμα.

Οι άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, αλλά όχι με την ίδια ένταση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το KNMI.

