Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών. Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου.

SNOW DAY 🗽❄️: Friday night snowfall in New York City illuminated by the bright lights of Times Square set the stage for a scenic Big Apple winter wonderland. pic.twitter.com/05DRuQWYGK — FOX Weather (@foxweather) December 27, 2025

Εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης, αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Φρέντερικ Ντάγκλας στο Ρότσεστερ. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί εξαιτίας της χειμερινής καταιγίδας, ματαιώνοντας τα σχέδια των ταξιδιωτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε ύφεση από τις βραδινές ώρες.

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο όπου οι πτήσεις είχαν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Και τα αεροδρόμια στη Φλόρινα αντιμετώπισαν εκατοντάδες καθυστερήσεις.