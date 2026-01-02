Ιράν – Ο σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προκαλέσει αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, μετά τη δήλωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ότι η χώρα του μπορεί να παρέμβει «σε βοήθεια» των διαδηλωτών, εάν οι ιρανικές αρχές καταφύγουν στη βία.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε την Κυριακή στην Τεχεράνη. Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες άρχισαν λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, επεκτάθηκαν γρήγορα αποκτώντας και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων την Πέμπτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ανέφερε ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν». Πρόσθεσε μάλιστα: «Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε».

Απαντώντας, ο Λαριτζανί υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν «θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα». «Ας προσέχει για τους στρατιώτες του», τόνισε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X.

Αυστηρή προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Ένας ακόμη σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη, ο Αλί Σαμκάνι, δήλωσε ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» και θα ακολουθούνταν από «πληρωμένη απάντηση». «Οποιοδήποτε επεμβατικό χέρι εναντίον της ασφάλειας του Ιράν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα, θα το εξέθετε σε πληρωμένη απάντηση», ανέφερε στο X. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται ή έχουν πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 15 πόλεις της χώρας, κυρίως μεσαίου μεγέθους και στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις και τοπικά ΜΜΕ. Οι κινητοποιήσεις έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις και προξενήσει ζημιές σε δημόσια κτήρια.