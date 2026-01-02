Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους, απαντώντας στις κατηγορίες της Μόσχας πως ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε τον θάνατο 27 πολιτών σε καφέ και ξενοδοχείο στη ρωσικά κατεχόμενη ζώνη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας σέβονται τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του γενικού στρατιωτικού επιτελείου, Ντμίτρο Λιχόβι.

Προειδοποιήσεις για πιθανή ρωσική προβοκάτσια

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (FISU) προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να προετοιμάζει αιματηρή προβοκάτσια κατά τη διάρκεια των ρωσικών ορθόδοξων Χριστουγέννων, με στόχο να προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ αμάχων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα σχεδιάζει να παρουσιάσει το περιστατικό ως «μαζικούς φόνους πολιτών από τις ουκρανικές δυνάμεις», εφαρμόζοντας την γνωστή τακτική των πλαστής σημαίας επιχειρήσεων.

Ο πιθανός στόχος, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να είναι τόπος λατρείας ή σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό είτε στη Ρωσία είτε σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Για να δημιουργήσει «αποδεικτικά στοιχεία», το Κρεμλίνο φέρεται να σχεδιάζει τη μεταφορά συντριμμιών δυτικής κατασκευής drones από το μέτωπο, ώστε να στηρίξει το αφήγημά του.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο απώτερος σκοπός είναι ο εκτροχιασμός των ειρηνευτικών συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

(Πηγές: με πληροφορίες από το NEXTA)