Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, όταν ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε μπροστά στις κάμερες όχι μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως περήφανος πατέρας. Μαζί του ήταν η σύζυγός του, Αντελίνα Βαρθακούρη, αλλά και η μικρότερη κόρη τους, Λιόνα, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με το ταλέντο της στο τραγούδι και τη φυσικότητά της.

Η 13χρονη Λιόνα θέλει να βαδίσει στα βήματα τόσο του ίδιου όσο και του παππού της, του σπουδαίου Γιάννη Πάριου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η νεαρή ερμήνευσε ζωντανά ένα γνωστό τραγούδι στο πλευρό του πατέρα της. Η στιγμή προκάλεσε συγκίνηση στο πλατό, με την Αντελίνα Βαρθακούρη να δακρύζει βλέποντας την κόρη της στη σκηνή.

«Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς, για όλους. Το όνειρό μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά», δήλωσε η 13χρονη Λιόνα Βαρθακούρη, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.