Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης προχώρησαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης γυναίκας, καθώς και για απειλή κατά του 24χρονου συντρόφου της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ διασκέδαζε σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά τη νεαρή γυναίκα, να τη θωπεύσει και να την εξυβρίσει. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ζευγαριού, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιτέθηκε στον άνδρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες και απευθύνοντάς του ύβρεις.

Ως αποτέλεσμα, συνελήφθησαν τόσο ο 43χρονος όσο και οι δύο νεαροί, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.