Ένας 44χρονος στη Θεσσαλονίκη προσέφερε δώρο ζωής μετά τον θάνατό του ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Οι γιατροί έδωσαν αγώνα δρόμου για να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι μεταμοσχεύσεις ήπατος και δύο νεφρών, που λήφθηκαν τα ξημερώματα από τον ασθενή, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Ο δότης ήταν ένας 44χρονος άνδρας, ο οποίος είχε εισαχθεί πριν από έξι ημέρες στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. Οι συγγενείς του, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, καθώς είχε διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος και δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ανάρρωσης, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων, προσφέροντας με την μεταμόσχευση το ανεκτίμητο δώρο της ζωής σε άλλους ανθρώπους.

Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου» για τη λήψη του ήπατος και των δυο νεφρών ενώ παράλληλα βρισκόταν σε ετοιμότητα οι αναισθησιολόγοι και το εργαστήριο ιστοσυμβατότητας του «Ιπποκρατείου», σύμφωνα με το thestival.gr.

Το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε σε 50χρονο ασθενή

Ήδη η χειρουργική ομάδα της κλινικής Μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκρατείου» έχει προχωρήσει στην πρώτη μεταμόσχευση του ήπατος σε 50χρονο λήπτη ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και οι μεταμοσχεύσεις των δυο νεφρών σε άλλους ασθενείς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμβατότητας.

O πρόεδρος των εργαζόμενων του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου», Γιώργος Δόντσιος δήλωσε στο στο thestival.gr: «Είναι νωρίς ακόμα αλλά φαίνεται ότι πάει ανέλπιστα καλά όλη η διαδικασία. Πήραν και τα τρία μοσχεύματα από τον δότη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», δηλαδή και το ήπαρ και τους δύο νεφρούς. Στο ήπαρ ξεκίνησε κιόλας η μεταμόσχευση του και τώρα γίνεται ο έλεγχος στους νεφρούς, δηλαδή η συμβατότητα με τους λήπτες. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα τριπλό καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα πάει καλά η διαδικασία».

Για τη διαδικασία της λήψης των οργάνων από τον 44χρονο δότη είχε αναφερθεί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Καλημέρα και Χρόνια πολλά. Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 4:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός!

Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!» καταλήγει στην ανάρτηση του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.