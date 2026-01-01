Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε το 2026 με ένα εντυπωσιακό θέαμα φωτός και ήχου, μετατρέποντας τον Λευκό Πύργο σε σκηνικό μιας φαντασμαγορικής γιορτής. Το laser show, τα πυροτεχνήματα και οι ρυθμοί παγκοσμίου φήμης DJs συνέθεσαν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπου χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αποχαιρέτησαν το 2025.

Από νωρίς το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, η Νέα Παραλία πλημμύρισε από κόσμο. Παρά το τσουχτερό κρύο, οι Θεσσαλονικείς απαθανάτισαν με κινητά και φωτογραφικές μηχανές τις εντυπωσιακές εικόνες του φωταγωγημένου ουρανού και του εμβληματικού πύργου που αποτέλεσε το επίκεντρο των εορτασμών.

Με την αλλαγή του χρόνου, ο Λευκός Πύργος «λούστηκε» σε φως και χρώμα, προσφέροντας εικόνες που ταξίδεψαν αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε προετοιμάσει μήνες πριν τη δράση «New Year’s Eve Thessaloniki / Welcome 2026!», με στόχο να δημιουργήσει μια γιορτή που θα συνδύαζε τη μουσική, την τεχνολογία και τη θετική ενέργεια της πόλης.

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο όμορφη πόλη της χώρας και της ταιριάζει να κοιτάει μόνο ψηλά. Από εδώ στέλνουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας… Σε αυτή την πόλη πάντα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται τον άλλον», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όλους τους DJs και τους συντελεστές της γιορτής. «Με το εντυπωσιακό σόου από τη Θεσσαλονίκη και τον Λευκό Πύργο στέλνουμε το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μουσικό επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι Fideles και Gheist, με εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο, από τις Πυραμίδες της Γκίζας έως την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Μαζί τους, οι Ison, Momery, Kiki Botonaki και Dest ένωσαν διαφορετικά ακροατήρια, αποδεικνύοντας πως η μουσική και η εικόνα μπορούν να γίνουν κοινή γλώσσα χαράς και αισιοδοξίας.