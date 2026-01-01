Γερμανία βυθίστηκε ξανά στη θλίψη την Πρωτοχρονιά, καθώς δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από τραυματισμό που υπέστησαν από πυροτεχνήματα στην πόλη Μπίλεφελτ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο νέοι υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματα που προκλήθηκαν στο πρόσωπό τους κατά τη διάρκεια ρίψεων πυροτεχνημάτων. Τα δυστυχήματα σημειώθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ο ένας από τους δύο εφήβους πέθανε επιτόπου στη συνοικία Μπάουμχαϊντε, ενώ ο δεύτερος, που τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δύο περιστατικά, χωρίς να προκύπτει ευθύνη κάποιου τρίτου προσώπου. Οι αρχές αποδίδουν τα δυστυχήματα αποκλειστικά στους ίδιους τους νεαρούς.

Σειρά τραυματισμών σε όλη τη χώρα

Την ίδια νύχτα, ένας 14χρονος στη Ρέντελιχ, κοντά στο Ρόστοκ, έχασε το αριστερό του χέρι μετά από έκρηξη πυροτεχνήματος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Στο Βερολίνο, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από πυροτεχνήματα έως τις 22:30, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Λειψία, μία 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, χάνοντας το μικρό δάχτυλο και μέρος του παράμεσου, όταν προσπάθησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα.

Αυξημένοι κίνδυνοι και εκκλήσεις για απαγόρευση

Η χρήση πυροτεχνημάτων στη Γερμανία επιτρέπεται μόνο την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες τραυματισμοί, συχνά θανατηφόροι, κυρίως λόγω παράνομων ή αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων που περιέχουν ισχυρές εκρηκτικές ύλες.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας AOK, τα τελευταία δέκα χρόνια καταγράφεται κατά μέσο όρο αριθμός 530 εισαγωγών σε νοσοκομεία λόγω ατυχημάτων με πυροτεχνήματα τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Ο αριθμός αυτός είναι 2,6 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με μια εργάσιμη ημέρα και 4,4 φορές υψηλότερος από ένα συνηθισμένο σαββατοκύριακο.

Κάθε χρόνο, γιατροί, αστυνομικοί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπερασπιστές των ζώων ζητούν από τις αρχές να προχωρήσουν σε οριστική απαγόρευση των πυροτεχνημάτων, προκειμένου να αποτραπούν νέα τραγικά περιστατικά.