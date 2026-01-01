Με τα χέρια τους, με φτυάρια και με εκχιονιστικά μηχανήματα, μέλη των σωστικών συνεργείων, πυροσβέστες και εθελοντές προσπαθούν να εντοπίσουν, δίνοντας μάχη με τον χρόνο, παγιδευμένους κατοίκους κάτω από τόνους χιονιού σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές στο Βαν και στο Ερζερούμ.

Στο Βαν, δύο χιονοστιβάδες έπληξαν αγροτικές περιοχές της ανατολικής αυτής επαρχίας. Μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ δεκάδες σπίτια είχαν ήδη εκκενωθεί λόγω του άμεσου κινδύνου νέας χιονοστιβάδας.

Στην περιοχή Ολούρ, στο Ερζερούμ, χιονοστιβάδα σε υψόμετρο 2.300 μέτρων καταπλάκωσε τρεις βοσκούς μαζί με το κοπάδι τους, που αριθμούσε περίπου 1.000 πρόβατα και ερίφια. Ανασύρθηκαν οι σοροί δύο βοσκών, ενώ αναζητείται ένας τρίτος κάτω από τόνους χιονιού.

Τουλάχιστον 63 πόλεις, ανάμεσά τους η πρωτεύουσα Άγκυρα και η Κωνσταντινούπολη, πλήττονται από σφοδρές χιονοπτώσεις.

Χιονοστιβάδα έπληξε και το Χακάρι, όπου χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης μεταφέρθηκε εγκαίρως στο νοσοκομείο ένα μωρό μόλις επτά μηνών, το οποίο ήταν σοβαρά άρρωστο.

Σε απομακρυσμένες περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Τουρκίας, γνωστές για το σκληρό κλίμα τους τον χειμώνα, οι δρόμοι προς εκατοντάδες χωριά και γειτονιές, μακριά από τις μεγαλύτερες πόλεις, έκλεισαν λόγω της χιονόπτωσης.