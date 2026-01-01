Η Πρωτοχρονιά στην Ιταλία άφησε πίσω της έναν βαρύ απολογισμό τραυματισμών και εκατοντάδων παρεμβάσεων των αρχών, εξαιτίας των πυροτεχνημάτων και των παράνομων κροτίδων που χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πραγματοποίησαν συνολικά 770 επεμβάσεις για πυρκαγιές και συμβάντα που συνδέονται με τους εορτασμούς, αριθμός μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στην Εμίλια-Ρομάνια, ενώ ακολούθησαν η Λομβαρδία, το Βένετο και το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Σαρδηνία και το Μολίζε, δεν σημειώθηκαν καθόλου επεμβάσεις.

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσαν τα περιστατικά τραυματισμών, με πιο χαρακτηριστική την περιοχή της Νάπολης και της επαρχίας της, όπου 57 άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκρήξεις κροτίδων. Ανάμεσά τους βρίσκονται και ανήλικοι, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ενώ οι περισσότεροι έλαβαν εξιτήριο μετά τις πρώτες φροντίδες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περίπτωση νεαρού άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά από πυροτέχνημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, λίγες ώρες αργότερα, τραυματίστηκε ξανά επιχειρώντας να ανάψει νέο βεγγαλικό.

Στην Καμπανία καταγράφηκε και ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό, όταν ένα παιδί εννέα ετών τραυματίστηκε ελαφρά από αδέσποτη σφαίρα, γεγονός που επανέφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα των άσκοπων πυροβολισμών κατά τη διάρκεια των εορτών. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για το συμβάν, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Στις μεγάλες πόλεις του βορρά, όπως το Μιλάνο και το Τορίνο, οι υπηρεσίες υγείας και οι διασώστες κλήθηκαν σε δεκάδες περιστατικά, κυρίως για τραυματισμούς και επεισόδια μέθης, χωρίς όμως να καταγραφούν σοβαρές καταστάσεις. Αντίθετα, στη Γένοβα και στη νότια Ιταλία σημειώθηκαν πιο βαριά περιστατικά, με νεαρούς να τραυματίζονται σοβαρά στα χέρια από την έκρηξη ισχυρών κροτίδων.

Ιδιαίτερα δραματική ήταν η περίπτωση 17χρονου στη Βιέστε, ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό από πυροτέχνημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ακόμη και οι δημόσιες εκδηλώσεις δεν έμειναν ανεπηρέαστες, καθώς σε συναυλία σε κεντρική πλατεία του Κάλιαρι μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κροτίδα εκτοξεύτηκε μέσα στο πλήθος. Το περιστατικό αυτό αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στις υπαίθριες γιορτές και την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων.