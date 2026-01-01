Αλλαγές στα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, καθώς από τον Αύγουστο του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες παύουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Από τότε, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται εντός της ΕΕ μόνο με τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα ή με διαβατήριο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού, όσοι δεν αντικαταστήσουν εγκαίρως την παλαιά τους ταυτότητα, θα υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά διαβατήριο για τα ταξίδια τους στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει ακόμη και για σύντομες αποδράσεις αναψυχής ή επαγγελματικές μετακινήσεις.

Ποιες ταυτότητες παραμένουν αποδεκτές

Οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το 2000 εξακολουθούν, μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού, να γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασικό κριτήριο είναι η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τις αρχές άλλων κρατών.

Η ταυτότητα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς φθορές ή αλλοιώσεις που δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση. Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες, αρκεί να πληρούνται οι παραπάνω όροι. Αντίθετα, παλαιές ταυτότητες χωρίς λατινική γραφή ή με εμφανή σημάδια φθοράς θεωρούνται πλέον μη συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Τι αλλάζει για τα ταξίδια στην Ευρώπη

Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται στο σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, καθώς και στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Η συμμόρφωση με τα νέα δεδομένα είναι απαραίτητη, καθώς οι συνοριακοί έλεγχοι βασίζονται πλέον σε αυστηρότερα και εναρμονισμένα πρότυπα ταυτοποίησης και ασφάλειας. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να ελέγξουν εγκαίρως τον τύπο και την κατάσταση της ταυτότητάς τους, ιδιαίτερα όσοι προγραμματίζουν ταξίδια μετά τον Αύγουστο του 2026.

Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας ή ενός ισχύοντος διαβατηρίου θα αποτελεί τη μόνη απολύτως ασφαλή επιλογή για απρόσκοπτες μετακινήσεις εντός Ευρώπης.