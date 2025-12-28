Το γνωρίζατε ότι έχει δοθεί παράταση ισχύος των παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024; Η απόφαση αφορά τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων για διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων.

Η ρύθμιση τροποποιεί την υπουργική απόφαση 27499 ΕΞ 2021 «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης». Όπως αναφέρεται, η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας.

Παράταση έως το 2027

Με βάση την απόφαση, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, παραμένουν κατάλληλες για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Η ισχύς αυτή αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Στην ίδια κατηγορία εγγράφων που θεωρούνται αποδεκτά περιλαμβάνονται και τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 και το π.δ. 106/2007.

Νομικό πλαίσιο και αιτιολόγηση

Η απόφαση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις διατάξεις του ν. 4727/2020 περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως σημειώνεται, η τροποποίηση δεν επιφέρει καμία δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ανάγκη για την παράταση προέκυψε, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των νέων ταυτοτήτων με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.