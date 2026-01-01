Ένας 16χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από καραμπίνα.

Το όπλο ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Φιλιππιάδα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι γονείς του, ο ανήλικος πήρε την καραμπίνα, βγήκε στην αυλή, γλίστρησε και τότε το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του τραυματισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.