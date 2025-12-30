Σοβαρό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στον οικισμό των Ρομά στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία, με αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ είχαν σπεύσει στην περιοχή για ελέγχους πιθανής ρευματοκλοπής, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές αν το επεισόδιο συνδέεται με την παρουσία τους.

Η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου και πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους για την περιορισμό της έντασης και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα και έχει ταμπουρωθεί σε μπακάλικο εντός του οικισμού.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό ενός ατόμου από τους πυροβολισμούς. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.