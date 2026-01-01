Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» μεταφέρθηκαν ελάχιστα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου δύο νεαρές κοπέλες, με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.

Σύμφωνα με αναφορές από τη συνοικία βόρεια του Νοσοκομείου Κομοτηνής, άνθρωποι της συνοικίας άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους, για να τηρήσουν το «έθιμο». Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- έπληξαν τις δύο κοπέλες στα πόδια. Πληροφορίες του xronos.gr από το νοσοκομείο αναφέρουν, ότι πρόκειται για δύο νεαρές κοπέλες, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν επισταμένης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, που τη λαμβάνουν αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της πόλης.