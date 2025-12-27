Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα στο Ηράκλειο προχώρησαν χθες το μεσημέρι, 26 Δεκεμβρίου 2025, οι αστυνομικές αρχές, καθώς κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, όπου ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 38χρονου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.