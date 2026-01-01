Η αγορά ενέργειας αναμένεται να φτάσει σε σειρά κρίσιμων ορόσημων το 2026, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης, η ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και η προώθηση των διασυνδέσεων αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της μετάβασης.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 2026-2028 της ΔΕΗ, προβλέπεται το «σβήσιμο» των τελευταίων λιγνιτικών μονάδων, στον Αγιο Δημήτριο και την Πτολεμαΐδα 5, εντός του έτους. Η τελευταία θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που ξεκίνησε το 1950 στο Αλιβέρι και επεκτάθηκε σε Κοζάνη, Μεγαλόπολη και Φλώρινα.

Παράλληλα, εντός του 2026 θα ενταχθούν στο σύστημα οι πρώτες μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, πέρα από τα υδροηλεκτρικά συστήματα αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς η «πράσινη» παραγωγή που σήμερα απορρίπτεται λόγω έλλειψης ζήτησης θα μπορεί να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται όταν οι ΑΠΕ δεν είναι διαθέσιμες. Έτσι, θα μειωθεί η ανάγκη για λειτουργία θερμικών μονάδων υψηλού κόστους.

Διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Το 2026 θα είναι το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής (Ηράκλειο – Αττική). Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια ηλεκτροδότησης του νησιού και να μειώσει σημαντικά το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, εξοικονομώντας σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Την ίδια περίοδο αναμένεται η ωρίμανση του διαγωνισμού για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ. Το έργο θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών και θα συμβάλει στη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ.

Στο πεδίο των διεθνών διασυνδέσεων, το 2026 αναμένεται η επενδυτική απόφαση για τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, η οποία «υπόσχεται» σταθερή ροή πράσινης ενέργειας χαμηλού κόστους.

Επενδύσεις και πράσινη μετάβαση

Μέσα στο έτος θα ληφθεί επενδυτική απόφαση και για την υπόγεια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο, έργο που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ. Η υποδομή αυτή θα επιτρέψει τη συλλογή, μεταφορά και υγροποίηση του CO₂ από τη βιομηχανία, με τελικό προορισμό την αποθήκευσή του στις εγκαταστάσεις του Πρίνου.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, αναμένεται η ωρίμανση του «κάθετου διαδρόμου» για την τροφοδοσία χωρών της περιοχής, έως και την Ουκρανία, με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας. Το έργο απαιτεί τόσο αναβάθμιση υποδομών όσο και ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό.

Έρευνες υδρογονανθράκων

Το 2026 θα είναι επίσης καθοριστικό για τις έρευνες υδρογονανθράκων, καθώς θα κριθεί η πραγματοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης στο «μπλοκ 2» του Ιονίου. Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της ExxonMobil στην κοινοπραξία με την Energean και την HelleniQ Upstream, η αμερικανική εταιρεία επανεκτιμά τα σεισμικά δεδομένα πριν προχωρήσει στην επενδυτική απόφαση. Το κόστος της γεώτρησης εκτιμάται μεταξύ 50 και 100 εκατ. δολαρίων.