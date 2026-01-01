Το γνωρίζατε ότι οι νέες ταυτότητες έχουν… ημερομηνία λήξης; Δεν είναι πια ένα έγγραφο «για πάντα», αλλά ένα εργαλείο που πρέπει να ανανεώνεται και να παρακολουθείται. Κι ενώ το νέο αυτό σύστημα δίνει ασφάλεια και διευκολύνει τις συναλλαγές, φέρνει μαζί του και μια πρακτική υποχρέωση. Ποια είναι αυτή; Να ενημερωθούν τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΚΟ, ώστε όλα να λειτουργούν ομαλά και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Οι νέες ταυτότητες έχουν μέγεθος πιστωτικής κάρτας και ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης και περιλαμβάνει βιομετρικά στοιχεία, ενώ το ενσωματωμένο τσιπ RFID και ο κωδικός QR επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή ταυτοποίηση, χωρίς δυνατότητα γεωεντοπισμού. Η ημερομηνία έκδοσης και λήξης εμφανίζεται πλέον καθαρά, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση.

Γιατί προστέθηκε ημερομηνία λήξης

Η ύπαρξη ημερομηνίας λήξης αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη διευκόλυνση των συναλλαγών με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς. Παράλληλα, φέρνει τη χώρα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία των εγγράφων ταυτοποίησης.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις παραλάβετε τη νέα ταυτότητα

Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, είναι σημαντικό να ενημερώσετε τους οργανισμούς και τις εταιρείες με τους οποίους συνεργάζεστε. Η μη ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, συμβόλαια ή πάγιες εντολές.

Ποιοι φορείς χρειάζονται ενημέρωση

Τράπεζες: Ενημέρωση στοιχείων μέσω e-banking ή σε κατάστημα.

Εργοδότης: Παράδοση φωτοαντίγραφου στο τμήμα HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Ενημέρωση σε συμβόλαια αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας ή ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Ανανεώστε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή σε κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, με ανάρτηση φωτογραφίας στο προφίλ σας.

Αυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών μόλις εκδοθεί η νέα ταυτότητα. Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα λαμβάνουν τα νέα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη.

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης επιλέγει την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και τη διαθέσιμη ημερομηνία. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Το ραντεβού μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Κόστος έκδοσης

Το κόστος περιλαμβάνει ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) και ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ. Τα e-παράβολα πρέπει να εξοφληθούν πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό για τη σύνδεση της φωτογραφίας με το ΑΦΜ του. Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη για δώδεκα μήνες, ώστε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κρατικές διαδικασίες.

Η έκδοση μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για πολίτες χωρίς πρόσβαση σε TAXISnet ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς. Συντίθεται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία και το ΑΦΜ του πολίτη.

Από τις 3 Ιουνίου 2025, ο ΠΑ αναγράφεται στις νέες ταυτότητες και έχει ενσωματωθεί στην ψηφιακή ταυτότητα του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες μπορούν να τον ελέγχουν μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία υπόσχεται ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο απλή εξυπηρέτηση, προσαρμόζοντας την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.