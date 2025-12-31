Ένας εκπαιδευτής σκι που συνόδευε έναν Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κάνοντας σκι εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις, βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για «χρήση ναρκωτικών» και «ανθρωποκτονία εξ αμελείας», καθώς εξετάζεται αν ο εκπαιδευτής παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας της Αλμπερτβιλ, Μπενουά Μπασελέτ.

Ο 45χρονος Αμερικανός έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς, συνοδευόμενος από ανεξάρτητο εκπαιδευτή που είχε υπό την επίβλεψή του και δύο ακόμη σκιέρ.

Οι αρχές είχαν ήδη προειδοποιήσει για τον αυξημένο κίνδυνο, λόγω της κατάστασης του χιονιού, καλώντας τους τουρίστες να αποφεύγουν το σκι εκτός πίστας, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός φορούσε κράνος και οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, υπέστη θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι μετά από πρόσκρουση σε βράχο.

Ο εκπαιδευτής υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ωστόσο στη δοκιμή για ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκε θετικός, όπως επιβεβαίωσε ο εισαγγελέας.