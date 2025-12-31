Ο Ελ Κααμπί έγινε το πρόσωπο της ημέρας στο Μαρόκο, καθώς οι συμπατριώτες του τον τίμησαν με ένα εντυπωσιακό drone show, αφιερωμένο στα θεαματικά του ψαλιδάκια και στα επιτεύγματά του με την Εθνική ομάδα.

Ο Μαροκινός επιθετικός, που έχει καταφέρει να σημειώσει 32 γκολ σε 63 συμμετοχές με το εθνόσημο, θεωρείται πλέον ο πρώτος εν ζωή κορυφαίος σκόρερ της χώρας του. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τις καρδιές των φιλάθλων.

Ο Ελ Κααμπί, που αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της εποχής του.

Δείτε το βίντεο: