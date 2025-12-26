Η άφιξη του Μεχντί Ταρέμι στον Ολυμπιακό δεν πέρασε ποτέ ως μία απλή προσθήκη βάθους. Από την πρώτη στιγμή, οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» γνώριζαν πως πρόκειται για παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά – και το ξεκίνημά του το επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Καθώς η σεζόν προχωρά, ο Ιρανός διεθνής φορ έχει ήδη καταγράψει επιδόσεις που ξεπερνούν εκείνες δύο εμβληματικών σκόρερ της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Με 7 γκολ στα 10 πρώτα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ο Ταρέμι έχει καλύτερο ξεκίνημα τόσο από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί (4 γκολ στα πρώτα 10) όσο και από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί (5 γκολ στα πρώτα 10).

Το πιο πρόσφατο τέρμα του ήρθε από την άσπρη βούλα στο 1-1 με την Κηφισιά, σε φάση όπου ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι, δείχνοντας ξανά την ικανότητά του να «διαβάζει» τις φάσεις μέσα στην περιοχή.

Ωστόσο, αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο η συχνότητα με την οποία σκοράρει, αλλά και η αποτελεσματικότητά του. Με 7 γκολ σε μόλις 15 τελικές προσπάθειες, ο Ταρέμι είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού σε αναλογία τελικών προς γκολ, στοιχείο που αποτυπώνει την ψυχραιμία και την ποιότητά του στο τελείωμα των φάσεων.

Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα