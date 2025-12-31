Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (30/12) στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε είσοδο πολυκατοικίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανάληψης και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ξεκίνησε από μηχανή που ήταν σταθμευμένη σε παράπλευρο δρόμο και συγκεκριμένα στην οδό Βυζαντίου.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 μοτοποδήλατα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2025

Οι φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο επεκτάθηκαν σε άλλες δυο παρακείμενες μοτοσικλέτες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς από την οποία προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές και στις τρεις μηχανές.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 1ο όροφο της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μπαλκόνι.

Έρευνα για τα αίτια που προκαλέσαν την πυρκαγιά διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.