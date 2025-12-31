Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι νέες, αυξημένες τιμές διοδίων σε βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των παραχωρησιούχων εταιρειών.

Οι αλλαγές αφορούν τους οδικούς άξονες Πατρών–Κορίνθου–Ελευσίνας, Πατρών–Πύργου, Αντιρρίου–Ιωαννίνων, Κορίνθου–Τρίπολης–Καλαμάτας (και τον κλάδο Λεύκτρου–Σπάρτης), καθώς και τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Αυξήσεις στην Ολυμπία Οδό

Σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», στο τμήμα Πατρών–Κορίνθου–Ελευσίνας, το ταξίδι Πάτρα–Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. θα κοστίζει 13,80 ευρώ, έναντι 13,30 ευρώ σήμερα. Οι νέες τιμές ανά σταθμό διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό Ρίου: δίκυκλα 1,90 ευρώ, Ι.Χ. 2,70 ευρώ, φορτηγά 6,80–9,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό Ελαιώνα: δίκυκλα 2,70 ευρώ, Ι.Χ. 3,80 ευρώ, φορτηγά 9,70–13,60 ευρώ.

Στον σταθμό Κιάτου: δίκυκλα 1,90 ευρώ, Ι.Χ. 2,70 ευρώ, φορτηγά 6,80–9,60 ευρώ.

Στον σταθμό Ισθμού: δίκυκλα 1,50 ευρώ, Ι.Χ. 2,10 ευρώ, φορτηγά 5,40–7,60 ευρώ.

Στην Ελευσίνα: δίκυκλα 1,70 ευρώ, Ι.Χ. 2,50 ευρώ, φορτηγά 6,30–8,90 ευρώ.

Αντίστοιχες αυξήσεις ισχύουν και στους πλευρικούς σταθμούς Δρεπάνου, Καλαβρύτων, Ακράτας, Δερβενίου, Κιάτου, Ζευγολατιού, Αγίων Θεοδώρων, Πάχης και Νέας Περάμου, με τις τιμές να κυμαίνονται για τα Ι.Χ. από 0,60 έως 2,80 ευρώ.

Νέες τιμές στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου

Για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, το ταξίδι Πάτρα–Πύργος θα κοστίζει 5,70 ευρώ για Ι.Χ. επιβατικό, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό». Στον μετωπικό σταθμό Πάτρας η τιμή για Ι.Χ. θα είναι 3,60 ευρώ, ενώ στον Πύργο 2,10 ευρώ.

Στους πλευρικούς σταθμούς Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας, οι τιμές για Ι.Χ. θα ανέρχονται σε 2,20 και 1,30 ευρώ αντίστοιχα.

Αυξήσεις στη Νέα Οδό – Αντίρριο–Ιωάννινα

Η «Νέα Οδός» ανακοίνωσε ότι το ταξίδι Αντίρριο–Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. θα κοστίζει 15 ευρώ, από 14,35 ευρώ σήμερα. Οι αυξήσεις αφορούν όλους τους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς, όπως Κλόκοβας, Αγγελοκάστρου, Μενιδίου και Τερόβου, όπου οι τιμές για Ι.Χ. κυμαίνονται από 3,55 έως 4,20 ευρώ.

Στους πλευρικούς σταθμούς Γαβρολίμνης, Μεσολογγίου, Κουβαρά, Άρτας και Γοργόμυλου, οι τιμές για Ι.Χ. διαμορφώνονται από 0,90 έως 2,50 ευρώ.

Αυξήσεις στον αυτοκινητόδρομο Μορέας

Σύμφωνα με τη «Μορέας Α.Ε.», από το 2026 το ταξίδι Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα για Ι.Χ. θα κοστίζει 11,75 ευρώ, ενώ το Κόρινθος–Τρίπολη–Σπάρτη 12,95 ευρώ. Οι μετωπικοί σταθμοί Σπαθοβουνίου, Νεστάνης, Μάναρη, Βελιγοστής, Καλαμάτας και Πετρίνας θα έχουν τιμές για Ι.Χ. από 1,45 έως 3,45 ευρώ.

Στους πλευρικούς σταθμούς Παραδεισίων, Αρφαρών και Θουρίας, οι τιμές για Ι.Χ. θα κυμαίνονται από 0,55 έως 0,90 ευρώ.

Νέες χρεώσεις στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

Η «Γέφυρα Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 η απλή διέλευση για επιβατηγό Ι.Χ. θα κοστίζει 15,90 ευρώ. Για τα οχήματα ΑμεΑ η τιμή ορίζεται στα 5 ευρώ, ενώ για μοτοσικλέτες στα 2,50 ευρώ.

Οι τιμές για φορτηγά και λεωφορεία διαμορφώνονται ανάλογα με τους άξονες και τη χωρητικότητα, φτάνοντας έως 81,40 ευρώ για λεωφορεία άνω των 41 θέσεων.