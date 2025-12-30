Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορείται ότι απέκτησε κρυφά ένα υπερπολυτελές παλάτι στην κατεχόμενη Κριμαία, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με έρευνα της ομάδας του εκλιπόντος αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι. Το συγκρότημα βρίσκεται στο ακρωτήριο Άγια, στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας, χτισμένο στην άκρη γκρεμού και απομονωμένο από το κοινό.

Το υπερπολυτελές ακίνητο είχε αρχικά ανεγερθεί για τον ανατραπέντα πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ωστόσο όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές στη συνέχεια μετατράπηκε σε «ένα τεράστιο παλάτι» που συνδέεται με τον Ρώσο πρόεδρο.

Μόνο το κύριο κτίριο καλύπτει επιφάνεια 96.875 τετραγωνικών ποδιών, ενώ ένα δεύτερο, 53.820 τετραγωνικών ποδιών, είναι κρυμμένο κάτω από διαμορφωμένους κήπους. Το συγκρότημα διαθέτει ιδιωτικό περίπατο, προβλήτα, τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, καθώς και ελικοδρόμιο σε ψηλότερο σημείο της πλαγιάς.

Σύμφωνα με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες που επικαλείται η ομάδα Ναβάλνι, το εσωτερικό είναι ιδιαίτερα πολυτελές ακόμη και σε σύγκριση με άλλες γνωστές κατοικίες του Πούτιν, όπως στο Βαλντάι και στο Γκελέντζικ. «Η υπερβολική πολυτέλεια αρχίζει να προκαλεί μια ελαφρά αδιαθεσία», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το παλάτι περιλαμβάνει δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες. Η κύρια κρεβατοκάμαρα φέρεται να έχει εμβαδόν 240 τ.μ., με μπάνιο 50 τ.μ.

Επίσης οι ερευνητές αναφέρουν ότι: «Χρησιμοποιώντας μια χρυσή σκάλα και κρατώντας ένα χρυσό κιγκλίδωμα, μπορεί κανείς να ανέβει σε ένα χρυσό τζακούζι και να παρακολουθήσει το Channel One».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εξοπλισμό των μπάνιων, με επιχρυσωμένα είδη υψηλής αξίας. Όπως σημειώνεται, μόνο τα εξαρτήματα ενός μπάνιου κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες λίρες, με το συνολικό κόστος ανά μπάνιο να φτάνει τις 104.000 λίρες.

Στο συγκρότημα φέρονται να υπάρχουν υπνοδωμάτιο για γυναίκα που οι ερευνητές συνδέουν με τη μακροχρόνια σύντροφό του, Αλίνα Καμπάεβα καθώς και δωμάτια για τα παιδιά τους. Υπάρχει επίσης χώρος για μέλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας.

Ένας ολόκληρος όροφος έχει διαμορφωθεί ως ιδιωτικό νοσοκομείο, με ιατρεία, οδοντιατρείο και πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο, γεγονός που σύμφωνα με την έκθεση ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου. «Από την εμπειρία μας, υπάρχει μόνο ένα άτομο που λατρεύει αυτές τις συσκευές και επιμένει να τις μεταρέπει σε κατοικίες: ο Βλαντιμίρ Πούτιν», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στους χώρους περιλαμβάνονται επίσης κρυοθάλαμος, υπόγειος κινηματογράφος για οκτώ άτομα και ζώνη ψυχαγωγίας. «Η κορωνίδα των κατοικιών και των γιοτ του Πούτιν είναι ο κρυοθάλαμος, όπου αναζωογονείται στους -110°C», δήλωσε η ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς Μαρία Πεβτσίκ.

Μετά την κατάσχεσή της από τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς ο οποίος ζει πλέον εξόριστος στη Ρωσία η πολυτελής έπαυλη προοριζόταν να μετατραπεί σε σανατόριο. Αντί γι’ αυτό, όμως, πέρασε στα χέρια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ερευνητές του εκλιπόντος Αλεξέι Ναβάλνι καταλήγουν ότι το παλάτι του Ακρωτηρίου Άγια αποτελεί ακόμη ένα σύμβολο της ανεξέλεγκτης εξουσίας και της διαφθοράς στη Ρωσία.

Όπως διερωτώνται χαρακτηριστικά: «Γιατί χρειάζεται ο Πούτιν ακόμη ένα παλάτι; Πόσα παλάτια μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος;»

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Ρώσος πρόεδρος και οι στενοί του συνεργάτες «έχουν κλέψει τόσα πολλά μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα, που πλέον δεν μπορούν να τα ξοδέψουν».

Με πληροφορίες από Daily Mail