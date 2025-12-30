Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο υπέγραψε διάταγμα με το οποίο παρέχει χάρη σε 22 άτομα, 15 γυναίκες και 7 άνδρες, «καθώς πλησιάζει η νέα χρονιά», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Από τους αποφυλακισθέντες, οι 20 είχαν «καταδικαστεί για εγκλήματα εξτρεμιστικού χαρακτήρα», όρος που χρησιμοποιείται συχνά για ακτιβιστές και αντιφρονούντες του καθεστώτος. Ο Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για καταστολή κάθε μορφής πολιτικής αντίστασης.

Ο 71χρονος ηγέτης έχει καταπνίξει σειρά διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και τη μαζική κινητοποίηση των ετών 2020 και 2021, όταν δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους καταγγέλλοντας εκλογική νοθεία κατά την επανεκλογή του.

Σύμφωνα με την προεδρία, η χορήγηση χάριτος έγινε για «ανθρωπιστικούς λόγους και προς το συμφέρον των οικογενειών». Ωστόσο, τα ονόματα των προσώπων που έλαβαν χάρη δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Αντιδράσεις και διεθνές πλαίσιο

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τη Λευκορωσία να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους, προτείνοντας την άρση ή τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων ως αντάλλαγμα. Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από εκατό κρατούμενοι φέρεται να απελευθερώθηκαν τον Δεκέμβριο και μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία και τη Λιθουανία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ο ακτιβιστής Άλες Μπιαλιάτσκι, βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης το 2022, καθώς και οι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης Μαρία Κολεσνίκοβα και Βίκτορ Μπαμπαρικο.

Παρά τις αποφυλακίσεις, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna αναφέρει ότι στη χώρα εξακολουθούν να κρατούνται περισσότεροι από χίλιοι πολιτικοί κρατούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αντιπολιτευόμενος Μίκολα Στατκέβιτς, ο οποίος απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο αλλά επέστρεψε στη φυλακή αφότου αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.