Το δεύτερο teaser του «Avengers: Doomsday» κυκλοφόρησε και επικεντρώνεται στον Thor, που επιστρέφει για ακόμη μία φορά στις περιπέτειές, με τον Κρις Χέμσγουορθ. Μετά το πρώτο κλιπ που παρουσίαζε τον Captain America (Κρις Έβανς), τώρα η προσοχή στρέφεται στον θεό του κεραυνού και τη σχέση του με τη θετή του κόρη, Love, όπως παρουσιάστηκε στο «Thor: Love and Thunder» του 2022.

Το teaser ξεκινά σε ένα ήρεμο, ηλιόλουστο δάσος, όπου ο Thor προσεύχεται στον Όντιν ζητώντας δύναμη για να προστατεύσει τη νέα του κόρη, πριν ενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο Doctor Doom, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Στην επερχόμενη ταινία συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Κρις Έβανς, Άντονι Μακί, Ντάνι Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν, Πολ Ραντ, Τομ Χίντλστον, Λετίσια Ράιτ, Ουίνστον Ντιουκ και Σίμου Λίου, ενώ η δράση θα επεκταθεί και στο κινηματογραφικό σύμπαν των «Fantastic Four» με τους Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ.

Παράλληλα, οι «Thunderbolts» και το σύμπαν των «X-Men» θα συνεισφέρουν με Φλόρενς Πιου, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουάιατ Ράσελ, Χάνα Τζον-Κέιμεν, Λιούις Πούλμαν, καθώς και Πάτρικ Στιούαρτ, Ίαν ΜακΚέλεν, Κέλσι Γκράμερ, Άλαν Κάμινγκ, Τζέιμς Μάρσντεν, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ρεμπέκα Ρόμιτζιν.

Το «Avengers: Doomsday» υπόσχεται μια επική σύγκρουση που θα ενώσει ήρωες από όλο το MCU, δημιουργώντας την πιο πολυπληθή και δυναμική ταινία της Marvel μέχρι σήμερα.