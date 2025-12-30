Μια ανέκδοτη φωτογραφία από τα τελευταία Χριστούγεννα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τραβηγμένη στο σπίτι της στην οδό Στησιχόρου, έρχεται στο φως και συγκινεί.

Η εικόνα είναι από τις 25 Δεκεμβρίου 1995, περίπου 30 χρόνια πριν, και αποτυπώνει τη μεγάλη Ελληνίδα σταρ σε μια σπάνια, ιδιωτική στιγμή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κομψή και χαμογελαστή, στον οικείο χώρο του σπιτιού της, η Αλίκη εκπέμπει την ίδια λάμψη που τη χαρακτήριζε σε όλη της τη ζωή.

Ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που πέρασε, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο. Η φωτογραφία λειτουργεί σαν ένα σιωπηλό αντίο, αλλά και ως μια τρυφερή υπενθύμιση της διαχρονικής παρουσίας της στη συλλογική μνήμη.