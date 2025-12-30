Η θερμοκρασία έπεσε αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν στην Κεντρική Μακεδονία, με το θερμόμετρο να καταγράφει σήμερα στο Οχυρό Νευροκοπίου τους -8,6 βαθμούς Κελσίου. Στη Νεάπολη Κοζάνης ο υδράργυρος έδειξε -7,9, στα Γρεβενά -7,6 και στη Φλώρινα -7,2 βαθμούς.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 8 το πρωί, η θερμοκρασία ήταν 3 βαθμοί Κελσίου, ενώ στην περιοχή του Λαγκαδά σημειώθηκε το «ρεκόρ» ψύχους για την περιφερειακή ενότητα, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -5 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας έως και την Πρωτοχρονιά.

Στα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας αναμένονται τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες χιονοπτώσεις, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.