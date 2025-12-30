Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, της 87χρονης γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, σε υπόθεση που συγκλονίσει την κοινή γνώμη..

Ο κατηγορούμενος καλείται να απολογηθεί για την πράξη της ανθρωποκτονίας σε βάρος της μητέρας του. Αμέσως μετά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει το έγκλημα που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας πως ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται σε ατύχημα.