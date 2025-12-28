Στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι δολοφονήθηκε η 87χρονη χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Παπαδοπούλου. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της ο 60χρονος γιος της, βιολόγος στο επάγγελμα.

Το κίνητρο; Πιθανότατα το διαμέρισμα που ο ίδιος ήθελε να πωληθεί για να πληρώσει τα χρέη του.

Η έρευνα του «Τούνελ» & της Αγγελικής Νικολούλη

Η δολοφονία της 87χρονης αποκαλύφθηκε μέσα από την επίμονη έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Εκεί είχε μιλήσει μεσίτης του Κολωνακίου για τις προσπάθειες που έκανε ο γιος να πουλήσει το διαμέρισμα, παρά την αντίθετη γνώμη της μητέρας του στην οποία ανήκε το σπίτι.

«Στην αρχή ζητούσε 500.000, μετά 650, είχε φτάσει και ένα εκατομμύριο».

Άλλη μεσίτρια περιέγραψε στην εκπομπή ότι άκουγαν συχνά φωνές από το διαμέρισμα.

«Όποτε πηγαίναμε, μας άφηνε να περιμένουμε κάτω. Ανέβαινε πρώτος. Στο διάστημα αυτό ακούγονταν φωνές από πάνω. Ήταν έντονες, σαν να υπήρχε ένταση».

Μητέρα και γιος, όπως όλα δείχνουν, βρίσκονταν μόνιμα σε έντονη διαμάχη για τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας. Εκείνος φέρεται να ήθελε να γλιτώσει από τα χρέη του, εκείνη ήθελε να μείνει σπίτι της.

Τελικά, μετά από τέσσερα χρόνια, αυτό που στην αρχή είχε καταγραφεί ως ατύχημα, πλέον θεωρείται από τις Αρχές δολοφονία.

«Αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όσον αφορά το αποδεικτικό υλικό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι ελλιπές», λέει η δικηγόρος του.

Ο 60χρονος απολογείται την Τρίτη.

Την ίδια ημέρα, σε έκτακτη εκπομπή της στο MEGA στις 23:15, η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ» θα αποκαλύψουν νέες συγκλονιστικές πτυχές της υπόθεσης.