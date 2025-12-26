Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, για τη δολοφονία της μητέρας του, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει το Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των αρχών, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων, ενώ στη συνέχεια το σώμα της κάηκε αφού περιλούστηκε με βενζίνη.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά τη δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας, ενώ ο κατηγορούμενος είχε ήδη δώσει ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει ούτε αποδέχεται την εκδοχή της δολοφονίας, επιμένοντας στη δική του θεωρία περί αυτανάφλεξης, την οποία είχε παρουσιάσει από την αρχή στο «Τούνελ». Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και τη Δευτέρα στον ανακριτή.

Από την «αυτανάφλεξη» στην κατηγορία για δολοφονία

Η σύλληψη επήλθε μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων ανακριτικών ενεργειών και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων της δικογραφίας. Οι δικαστικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν οφειλόταν σε ατύχημα, αλλά σε εγκληματική ενέργεια. Καθοριστικές θεωρήθηκαν οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Τούνελ», που είχε φέρει στο φως νέα δεδομένα για την υπόθεση.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η εκδοχή του δυστυχήματος με αναμμένο τσιγάρο επικρατούσε. Ωστόσο, τα πορίσματα της Πυροσβεστικής, οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι τοξικολογικές εξετάσεις ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό αφήγημα. Η φωτιά χαρακτηρίστηκε προσχεδιασμένη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί εύφλεκτο υγρό στον χώρο και στο σώμα της 87χρονης.

Τα ευρήματα έδειξαν πως η γυναίκα δεν είχε εισπνεύσει θανατηφόρες ποσότητες καπνού, αλλά είχε εξουδετερωθεί πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Αυτό ενίσχυσε το σενάριο της δολοφονίας με σκοπό τη συγκάλυψή της μέσω εμπρησμού.

Το χρονικό ενός φρικτού εγκλήματος

Η ηλικιωμένη ήταν χήρα του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου. Για χρόνια, το περιβάλλον της πίστευε πως ο θάνατός της προήλθε από ατύχημα, καθώς θεωρούσαν ότι αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο. Όμως η εικόνα του σπιτιού και η ένταση της φωτιάς δεν συμβάδιζαν με αυτή την εκδοχή.

Οι αξιωματικοί του ανακριτικού της Πυροσβεστικής εντόπισαν ίχνη εύφλεκτου υγρού στον καναπέ, στον χώρο και στο σώμα της γυναίκας. Το πόρισμά τους κατέληξε ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένο εμπρησμό, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις ταυτοποίησαν τη χρήση βενζίνης.

Σύμφωνα με τα τοξικολογικά αποτελέσματα, στο σώμα της εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πέθανε από εισπνοή καπνού.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε θανατωθεί πριν τον εμπρησμό. Ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και η πυρπόληση, με στόχο την εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος.

Οι πραγματογνώμονες και τα κρίσιμα ευρήματα

Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής δήλωσε στο «Τούνελ» ότι πρόκειται για εμπρησμό συγκάλυψης. Εξήρε το έργο των ανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι συνέλεξαν έγκαιρα τα κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο της πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, τα ευρήματα αποτελούν αποδείξεις και όχι απλές ενδείξεις. Η ένταση της φωτιάς και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο δωμάτιο δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τσιγάρο, αλλά μόνο με τη χρήση επιταχυντή καύσης, όπως η βενζίνη.

Ο κ. Διαμαντής υπογράμμισε ότι ο δράστης ενδέχεται να είχε προετοιμάσει το σκηνικό του εγκλήματος, να είχε εμποτίσει τον χώρο και το σώμα του θύματος με βενζίνη και να επέστρεψε αργότερα για να βάλει τη φωτιά.